ماذا يحدث لك عند تقليل تناول الفاكهة والخضروات؟

2020/03/02 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت دراسة جديدة بأن البالغين الذين يتناولون كميات منخفضة من الفاكهة والخضروات، لديهم احتمالية أكبر للإصابة باضطراب القلق.ووفقًا للدكتورة كارين دافيسون، عضو هيئة تدريس العلوم الصحية ومدير مختبر المعلوماتية الغذائية في جامعة كوانتلين للفنون التطبيقية (KPU) وزميل مجموعة أبحاث الرعاية الأولية في كندا: “بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون أقل من 3 مصادر للفواكه والخضروات […]

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