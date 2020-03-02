شاهد.. السيد الصدر يعلق على اعتذار محمد توفيق علاوي

2020/03/02 | 07:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على اعتذار رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من مهمة تشكيل الحكومة....

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