فيديو : تفاصيل وتطورات جديدة بقضية قتيل فيلا نانسي

2020/03/02 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، ريهاب البيطار، تفاصيل وتطورات جديدة حول قضية المتهم بها زوج الفنانة فادي الهاشم.وقالت المحامية إن ” قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة”، مؤكدة أن “تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها”.وأضافت عبر فيديو […]

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