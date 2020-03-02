مشاجرة عنيفة بين مذيعة وحماة «قصي خولي»

2020/03/02 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حلّت المغنية أمال علام والدة مديحة الحمداني والتي هي زوجة قصي خولي ضيفة على أحد البرامج التونسية الذي يعرض على قناة “الحوار التونسي”.وخلال الحلقة دخلت الفنانة التونسية ​أمال علام​ والدة ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​، بمشاجرة مع ​إعلام​ية تونسية خلال إستضافتها، وذلك بعد رفض علام الحديث في الأزمة التي أثيرت مؤخراً […]

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