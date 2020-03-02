فصيل مسلح ينأى بنفسه عن قصف الخضراء المحصنة ببغداد

2020/03/02 | 07:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت قيادة قوات "وعد الله" احدى الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي يوم الاثنين الانباء التي تداولتها وسائل اعلام محلية حول ضلوعها في القصف الذي استهداف المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد

وقالت القيادة في بيان اليوم "ننفي مسؤوليتنا عن اي عمل عسكري خارج إطار العمل الرسمي والمناط بِنَا كجهة عسكرية مرتبطة بأجهزة الدولة وتحضى بغطاء قانوني".

واضاف البيان انه طفِي الوقت الذي نُشدد فيه على التزامنا بالتوجيهات الرسمية نؤكد على حق الرد ضد الوكالات الاعلامية التي تتداول اخبارا كاذبة وضد كل من يستغل تسمية تشكيلنا" .

وكانت خلية الاعلام الامني العراقي قد اعلنت في وقت سابق من اليوم عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر، مشيرة الى انه تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة ببغداد.

وتوعدت الفصائل الشيعية المسلحة المقربة من ايران باستهداف المصالح الامريكية في العراق ردا على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، والجنرال الايراني البارز قاسم سليماني ورفقائهما الذين قتلوا بضربة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي مطلع العام الحالي.

ومنذ ان اطلقت الفصائل تلك التهديدات تعرضت قواعد عسكرية امريكية في شمال وغرب العراق اضافة الى سفارة واشنطن في العاصمة بغداد لقصف صاروخي متكرر فيما لم تتبنَ اية جهة تلك الهجمات بل على العكس صدر اكثر من نأي بالنفس عن تلك الفصائل.

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