من أفشل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي؟

2020/03/02 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي عراقي عن الاطراف التي أفشلت جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي....

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