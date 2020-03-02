شاهد.. منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

2020/03/02 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية العراقية، الاثنين، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد....

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