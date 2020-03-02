أهم أسباب التسمم الغذائي القاتل وكيفية التحصن منه

2020/03/02 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يحدث التسمم الغذائي عادة عندما يتناول الشخص طعامًا يحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو مسببات أمراض أخرى يمكن أن تصيب الأشخاص بالمرض.العشرات من الميكروبات يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، ومع ذلك، فإن بعض من الأكثر شيوعا تشمل عدوى النوروفيروس والسالمونيلا، بحسب موقع “مديكال نيوز توداي” المتخصص بالأخبار الصحية.أما الإشريكية القولونية فهي […]

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