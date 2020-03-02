ما مقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل؟

2020/03/02 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أوردت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية أنه يُسمح للمرأة بتناول الكافيين أثناء فترتي الحمل والرضاعة بشرط عدم تجاوز مقدار معين يومياً.وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن كمية الكافيين المسموح بتناولها يومياً تبلغ 200 مليغرام، ما يعادل اثنين من فناجين القهوة أو أربعة من أكواب الشاي الأسود، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.[…]

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