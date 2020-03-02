القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى

2020/03/02 | 07:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنه سيتم الكشف عن عملية عسكرية كبرى خلال الساعات القادمة.وأوضح العميد سريع في تغريدة لهُ على تويتر، إنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إذاعة بيان مهم للمتحدث الرسمي للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى”.وكان سريع قد كشف في 29 يناير الماضي في بيان […]

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