2020/03/02 | 08:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار.وقال بيان للمصرف، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وعبر عن امكانية، ان يتسلموا”المتقاعدين (المدني والعسكري) رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).