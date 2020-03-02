نتنياهو يتعهد بضم مساحات شاسعة من الضفة بعد انتخابه

2020/03/02 | 08:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية في غضون أسابيع إذا اعيد انتخابه.وترمز خطوة نتنياهو هذه، الى تعزيز قاعدته اليمينية عشية انتخابات الكنيسيت المقررة اليوم في وقت تشير فيه الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين نتنياهو وخصمه بيني غانتس في الانتخابات التي تجري للمرة الثالثة في غضون عام واحد.[…]

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