سعيد علام - لم يكن هناك رئيس لمصر اسمه محمد مرسى!

2020/03/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام جنازة مبارك العسكرية فى مقابلة مع جنازة مرسى السرية، كانت بمعنى من المعانى، كاشفة عن حقيقة موقف سلطة يوليو الفعلى من سيناريو الخروج من "المآزق الثلاثى" التى واجهته فى 25 يناير 2011، والذى مثل تسليم حكم مصر لممثل الاخوان المسلمين، حجر الزاوية فى سيناريو الخروج منه ..لابد وان يكون مجنوناً من يعتقد ان سلطة يوليو "المكلبشه" فى حكم مصر منذ حوالى سبعة عقود، يمكن ان تسلم لغريمها التاريخ......

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