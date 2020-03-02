عادل صوما - رسالة إلى الرئيس ترمب

2020/03/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما أرسلت هذه الرسالة كما هي باللغة الانكليزية إلى الرئيس ترمب على بريده الخاص الألكتروني بالبيت الأبيض.وسأترجم أي رد يصلني وأنشره في "الموقع المتمدن".أنا لست من هواة الشهرة، لكن لفت انتباهي أمراً لم يأخذ به أحد في الأزمة الفلسطينية حتى اليوم، فأردت لفت انتباه الرئيس ترمب إليه.السيد الرئيسمنذ نشوب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد وعد بلفور، هناك واقع غائب عن أذهان كل الذين حاولوا وضع حل ......

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