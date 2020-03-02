قيادة قوات وعد الله تنفي مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المكلفة بها

2020/03/02 | 08:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

نفت قيادة قوات وعد الله، الاثنين، مسؤوليتها عن اي عمل عسكري خارج المكلفة بها، فيما اكدت على حق الرد ضد ...

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