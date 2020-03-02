بوسكيتس: لم نجد طريقة للتخلص من ضغط الريال

2020/03/02 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة، حزنه للخسارة بهدفين دون رد أمام الغريم ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.وقال بوسكيتس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كانت مباراة اليوم فرصة لتوسيع الفارق في الصدارة، لكن ذلك لم يكن ممكنًا”.وأضاف: “لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية، لكن […]

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