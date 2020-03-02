جبهة الانقاذ تعلق على اعتذار علاوي : تتطلع الى ان تعيد القوى النظر بمنهجها

2020/03/02 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت جبهة الإنقاذ والتنمية، القوى السياسية الى اعادة النظر بمنهجها بعد اعتذار محمد علاوي عن تشكيل الحكومة .وقالت الجبهة في بيان، تلقته، العهد نيوز، انه “لم يكن صوت الشعب المعبر عنه بالتظاهرات التي شارك فيها الملايين من أبناء شعبنا ، الا ردا على حالة النكوص والانسداد التي وصلت اليها العملية السياسية […]

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