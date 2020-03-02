2020/03/02 | 09:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان لها ان “صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..القوات الامنية تعثر على منصة انطلقت منها صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..القوات الامنية تعثر على منصة انطلقت منها صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).