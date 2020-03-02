شاهد : أتراك غاضبون يتهجمون على سوريين في تركيا

2020/03/02 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعرض اللاجئون السوريون خلال الأيام الماضية لاعتداءات متعددة طالت محالهم وأملاكهم في عدد من المدن التركية، على خلفية الخسارة “البشرية” المؤلمة التي مني بها الجيش التركي قبل يومين في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بحسب ما أفادت مصادر للعربية.نت.فقد هاجم مئات الأتراك ضمن مسيرة مؤيدة للجيش التركي في مدينة كهرمان مرعش جنوب البلاد […]

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