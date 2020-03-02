2020/03/02 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني، بان القوات الامنية قامت باعادة فتح الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد امام حركة المركبات.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين، ان “الجسر المؤدي الى المنطقة الخضراء، سيساهم على امتصاص الزخم المروري”.وكانت القوات الامنية قد اغلقت صباح امس الاحد 1 اذار 2020 الجسر المعلق مع انطلاق تظاهرات قرب المنطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ “العهد نيوز”: اعادة فتح الجسر المعلق امام حركة المركبات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ “العهد نيوز”: اعادة فتح الجسر المعلق امام حركة المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).