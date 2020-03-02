2020/03/02 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، عن رصد مجلس مكافحة الفساد أكثر من ألف مشروع متلكئ في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس مكافحة الفساد يرصد أكثر من ألف مشروع متلكئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس مكافحة الفساد يرصد أكثر من ألف مشروع متلكئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).