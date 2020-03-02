الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2020/03/02 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار.

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