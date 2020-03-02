امانة بغداد توضح خطتها لتوزيع الأراضي على العاملين لديها

2020/03/02 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أوضحت امانة بغداد، اليوم الاثنين، خطتها لتوزيع الأراضي على العاملين لديها، مؤكدة ان دائرة التصاميم مازالت تدرس بعض المواقع لتحديد الأراضي داخلها من اجل توزيعها بين العاملين.وقال مدير العلاقات والاعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة، ان “امانة بغداد صادقت على توزيع مجموعة أراضي سكنية للعاملين فيها، حيث مازالت دائرة التصاميم تعمل […]

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