الحشد والجيش يباشران بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الانبار

2020/03/02 | 09:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقوات الجيش، الاثنين، بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت صباح اليوم، بعملية علي الهادي في الجزيرة الكبرى الممتدة بين الموصل وصلاح الدين و الانبار لتطهيرها من المجاميع الإجرامية.

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