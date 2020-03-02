شنكالي: كابينة علاوي لم تكن مستقلة وبعض مرشحيه تقف خلفهم شخصيات كبيرة

2020/03/02 | 09:22 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف لم يقدم ش...

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