تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا في مصر والجزائر

2020/03/02 | 09:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في كل من مصر والجزائر، عن تسجيل حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيهما.وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان على “فيسبوك” اليوم الاثنين، إنها اكتشفت إصابة شخص أجنبي ب‍كورونا، مضيفة أن الحالة نقلت إلى مستشفى لعزلها، وأنها تتلقى حاليا العلاج اللازم.وأضافت الوزارة أنها تتخذ إجراءات وقائية صارمة تجاه

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