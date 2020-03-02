ما الإجراءات التي اتخذت في سوريا لمواجهة كورونا؟

2020/03/02 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس الوزراء السوري إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا وضرورة المتابعة اللحظية في جميع المنافذ الحدودية لفحص القادمين والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة المعتمدة.وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس الاحد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إجراءات استباقية للوقاية من الفيروس تتضمن تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من […]

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