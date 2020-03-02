اليابان بصدد اعلان حالة طوارئ صحية بسبب كورونا

2020/03/02 | 09:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، أن حكومته تعتزم فرض حالة طوارئ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال آبي "سنقوم على الفور بإعداد تشريع في حالة حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات، بما في ذلك إعداد التدابير المتعلقة بالإعلان المحتمل عن حالة الطوارئ".

ووفقًا لرئيس الوزراء، فأنه على خلفية انتشار العدوى، تقوم الحكومة اليابانية أيضا بتجهيز مجموعة من المساعدات الاقتصادية الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 270 مليار ين (أكثر من 2.5 مليار دولار).

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 961 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان، توفي اثنا عشر شخصا.



الجزء الأكبر من المصابين، 705 أشخاص، هم ركاب وطاقم السفينة السياحية دياموند برينسيس.

يذكر أنه تم إغلاق جميع المدارس في شمال اليابان، الأربعاء الماضي، بسبب تهديد فيروس كورونا.

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