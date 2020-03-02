ماكرون: مستعدون للمساهمة في إيقاف تدفق المهاجرين

2020/03/02 | 09:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لمساعدة اليونان وبلغاريا على حماية الحدود من تدفق المهاجرين.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر" إن "فرنسا تتضامن مع اليونان وبلغاريا وتبدي الاستعداد للمساهمة في جهود الدول الأوروبية ومساعدتها في حماية الحدود".

وقد أعلنت تركيا أنه لم يعد بإمكانها كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، وفتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أمس الأحد، إن مشكلة اللاجئين تهدد أمن البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، يوم أمس إن 76 ألفاً و358 مهاجرا عبروا الحدود حتى الآن.



ومن جانبها قالت وزارة الخارجية اليونانية إن ما تعلنه تركيا عن تسلل عشرات آلاف المهاجرين إلى اليونان عار من الصحة.

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