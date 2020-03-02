2020/03/02 | 09:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سول اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتعتبر هذه أول عملية إطلاق منذ أن حذرت بيونج يانج من “سلاح استراتيجي جديد” في وقت سابق من هذا العام.وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان مقتضب إن المقذوفين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير : كوريا الشمالية تطلق مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير : كوريا الشمالية تطلق مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).