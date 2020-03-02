مستشفى الفرات يوضح آلية فحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

2020/03/02 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشفى الفرات، اليوم الاثنين، آلية فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.وقال مدير المستشفى محمد المولى لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الحالات التي يتم استقبالها في المستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، يتم أجراء الفحوصات عليها عن طريق سحب عينات الدم، ومسحات من الأنف والفم، ثم ترسل إلى المختبر المركزي

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