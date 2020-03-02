محمد توفيق علاوي يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة

2020/03/02 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، امس الاحد، اعتذاره لرئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة .وقال علاوي في بيان تلتقه وكالة صدى , إنه “عندما تم تكليفي ،كنت قد وعدت الشعب بأنني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل

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