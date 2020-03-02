انطلاق عملية أمنية لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار

2020/03/02 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى باشرت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقوات الجيش، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين و الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت صباح اليوم، بعملية علي الهادي في الجزيرة الكبرى الممتدة بين الموصل وصلاح […]

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