2020/03/02 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تتخطى الـ3 آلاف عالميا ذكرت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تخطي حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الـ 3 آلاف عالميا.وأعلنت الصين عن 42 حالة وفاة جديدة و202 إصابة بفيروس كورونا، وسجلت مصر حالة إصابة جديدة، كما أعلنت ألمانيا أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في برلين، في […]

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