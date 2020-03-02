2020/03/02 | 09:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهد القنصل التركي العام في في اربيل هاكان كارا جاي، لإقليم كوردستان باستثناء المواد الغذائية والمستلزمات الدوائية من قرار وقف الحركة التجارية في المعابر وذلك بعد اصدار انقرة قرارا يقضي بإيقاف الحركة الملاحيةالجوية وغلق الحدود البرية مع العراق اثر تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة في الاقليم مع القنصل امس الاحد بحثا خلاله ذلك القرار الذي اتخذته الجمهورية التركية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

واوضح البيان انه تم التأكيد خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مع تسليط الضوء على ضرورة ايجاد حل للجوانب السلبية التي يخلفها ذلك القرار على تلك العلاقات.

وبحسب البيان فإن القنصل العام اكد على بذل جهود مكثفة لغرض وضع آلية مناسبة من اجل استثناء استيراد المواد الغذائية الاساسية، والمستلزمات الدوائية من القرار، معبرا عن تفاؤله بان تتم معالجة هذا الموضوع خلال الايام المقبلة.

كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه قد قال يوم السبت إنه تم وقف كل رحلات الركاب الجوية من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا الإجراء سينفذ اعتبارا من الساعة 12 صباح امس الأحد.



وتابع أنه تم أيضا إغلاق كل المعابر البرية بين تركيا والعراق.



وكانت تركيا قد أوقفت من قبل رحلات الركاب الجوية من وإلى إيران والصين.

واكدت وزارة داخلية اقليم كوردستان يوم الاحد ان حكومة الاقليم لن تألوا جهدا من اجل استمرار الحركة التجارية مع تركيا.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم انه بعد انتشار الانباء حول توقف الحركة التجارية في الحدود بين الاقليم وتركيا فإن حكومة اقليم كوردستان تبذل مساعيها كافة من اجل استمرار الحراكة التجارية بين الجانبين و تنظيم تلك الحركة في الحدود مع الاخذ بنظر الاعتبار السبل الوقائية.

واضاف البيان انه "نطمئن المواطنين بان حكومة اقليم كوردستان لا تألو جهدا في معالجة تلك المشكلة بطريقة لا تتاثر بها الحركة التجارية والاسواق المحلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تتعهد لإقليم كوردستان بإستثناء الغذاء والدواء من قرار اغلاق المعابر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تتعهد لإقليم كوردستان بإستثناء الغذاء والدواء من قرار اغلاق المعابر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).