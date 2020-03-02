التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد في 2020 ومنتسبي الجيش السابق

2020/03/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة التقاعد العامة، الاثنين (2 اذار 2020)، صرف رواتب مكافأة نهاية الخدمة، ورواتب المتقاعدين...





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