الحشد والجيش يطلقان عمليات ’’علي الهادي’’ لتطهير الصحراء بين 3 محافظات غربية

2020/03/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أطلق الحشد الشعبي، والجيش العراقي، الإثنين (2 آذار 2020) عمليات ’’علي الهادي’’ لتطهير الصحراء بين 3 محافظات غربية.

وذكر اعلام الحشد، في بيان مقتضب، أن "الحشد الشعبي والجيش العراقي باشرا بتنفيذ عملية علي الهادي لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاحا لدين والانبار".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر".

وأضافت، أنه "وتم العثور على &n

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في بغداد، الاثنين، بسقوط صواريخ على السفارة الامريكية في العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صواريخ انطلقت من منطقة البلديات، سقطت على السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، العثور على عبوات ناسفة ومتفجرات جنوب بهرز.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من لواء المشاة التاسع عشر ضمن الفرقة الخامسة في قيادة عمليات ديالى، تشرع بواجب تفتيش جنوب قضاء بهرز، وقد

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