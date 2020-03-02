مجلس مكافحة الفساد يعلن رصد أكثر من 1500 مشروع متلكئ في العراق

2020/03/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاثنين (02 آذار 2020)، عن رصد مجلس مكافحة الف...





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