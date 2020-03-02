مصرف الرافدين يوزع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2020/03/02 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، “إنه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف البيان “أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون

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