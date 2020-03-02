النفط: 3.4 مليون ب/ي معدل صادرات العراق النفطية في شباط

2020/03/02 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة النفط إن صادرات البلاد من الخام زادت قليلا إلى 3.391 مليون برميل يوميا في شباط، من 3.306 مليون برميل يوميا في كانون الثاني.

وبلغت الصادرات من مرافئ الجنوب في البصرة 3.304 مليون برميل يوميا في شباط، ارتفاعا من 3.26 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حسبما ذكرت الوزارة.

في حين بلغت الصادرات الشهرية 95،8 مليون برميل من حقول الوسط والجنوب.

أما الإيرادات المالية فسجلت أكثر من 5،52 مليار دولار، بمعدل سعري (51.374) دولارا للبرميل الواحد.

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