2020/03/02 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن البلجيكي إيدين هازارد سيخضع لعملية جراحية الخميس المقبل في مدينة دالاس الأمريكية لعلاج إصابته بشرخ في الشظية في كاحل قدمه اليمنى.وحسب صحيفة “آس”، ففريق ريال مدريد أكد الخبر والتدخل الجراحي لنجمه البلجيكي، والذي أصيب خلال لقاء ليفانتي في الدقيقة 66 وغادر الملعب ليخسر فريقه اللقاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هازارد يخضع لعملية جراحية الخميس المقبل في مدينة دالاس الأمريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هازارد يخضع لعملية جراحية الخميس المقبل في مدينة دالاس الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).