معمل نسيج الناصرية: إنتاج 4000 كمامة يوميا

2020/03/02 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مدير معمل نسيج الناصرية رزاق حسين الركابي، الاثنين، عن بلوغ انتاجها من الكمامات 4000 كمامة يوميا، فيما اكد العمل على انتاج 10 الاف قطعة يوميا.وقال الركابي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وضمن الخطة التشغيلية خصصت مليارين و500 مليون دينار لافتتاح خطين […]

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