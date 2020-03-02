وزارة العمل تمنح قروضاً لـ 335 عاطلاً منذ بداية العام الحالي

2020/03/02 | 09:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن منح قروض لـ 335 باحثا عن العمل منذ بداية العام الحالي وحتى الان.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض بالوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “الدائرة منحت 335 قرضا للباحثين عن العمل منذ بداية العام الحالي وحتى الان، من المسجلين بقاعدة بياناتها، ولكلا الجنسين”.

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