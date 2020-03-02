يوتيوب يختبر نظاما جديدا يتيح لك بيع الإعلانات بنفسك

2020/03/02 | 09:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء التكنولوجيا أن “يوتيوب” يجرب صيغة جديدة لبيع الإعلانات، والتي من شأنها أن تتيح لصناع المحتوى البيع مباشرة لشركائهم.وبحسب موقع “توب فلتر” الذي اكتشف الاختبار، يعتبر برنامج يوتيوب محدودا جدا في الوقت الحالي، ولا يسمح لصناع المحتوى سوى ببيع الإعلانات إلى العلامات التجارية التي تربطهم بها علاقات سابقة.إلا أن النظام الجديد الذي

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