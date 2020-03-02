اليوم.. الجوية والكرخ يفتتحان البطولة التنشيطية للشباب

2020/03/02 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح فريقا القوة الجوية والكرخ عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين منافسات بطولة الجمهورية التنشيطية للشباب على ملعب نادي القوة الجوية الثاني والتي ينظمها نادي الصحة.

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