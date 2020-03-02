2020/03/02 | 09:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت هيئة التقاعد العامة، الاثنين، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لوجبة اذار ٢٠٢٠ مع مكافأة نهاية الخدمة.وذكر بيان للهيئة، إن "هيئة التقاعد الوطنية باشرت دفع رواتب المتقاعدين لوجبة اذار ٢٠٢٠ مع صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد في شهري كانون الثاني وشباط/ ٢٠٢٠ مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق الوجبة الأخيرة".وأشار البيان، إلى "صرف راتب وجبة حزيران ٢٠١٤ لمتقاعدي محافظة نينوى ممن لم يستلموا راتب الوجبة المذكورة سابقا بعد إجراء التدقيقات اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لوجبة اذار ٢٠٢٠ مع مكافأة نهاية الخدمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لوجبة اذار ٢٠٢٠ مع مكافأة نهاية الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).