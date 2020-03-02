التقاعد تعلن عن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لوجبة اذار 2020

2020/03/02 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لوجبة اذار ٢٠٢٠.وقالت الهئية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنها باشرت بدفع رواتب المتقاعدين لوجبة اذار ٢٠٢٠ مع صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين إلى التقاعد في شهري كانون الثاني وشباط/ ٢٠٢٠، مشيرة الى صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي […]

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