خبير امني يحذر ترك الساحة فارغة امام التحركات الأميركية عند الشريط الحدودي

2020/03/02 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، اليوم الاثنين، من استغلال الجانب الأميركي للأوضاع السياسية الراهنة بإعادة تنشيط مجاميع داعش الإرهابية في الشريط الحدودي مع سورية بهدف إعادة تموضعهم في العراق، لافتا الى ان اميركا قد تستخدم الإرهابيين لاحداث فوضى في المحافظات المحررة.وقال الساعدي، ان “الوضع السياسي الراهن بين الشد والجذب […]

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