وزارة العمل: منح قروضاً لـ 335 عاطلا منذ بداية عام 2020

2020/03/02 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، منحها قروضا لـ 335 عاطلا منذ بداية العام الحالي.وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الدائرة منحت 335 قرضا للباحثين عن العمل منذ بداية العام الحالي وحتى الان، من المسجلين بقاعدة بياناتها، ولكلا الجنسين”، موضحا انها “تمت بعد القيام بالاجراءات الاصولية […]

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