أوربا وتركيا تتناوشان الاتهامات بشأن حركة المهاجرين

2020/03/02 | 09:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيكشفت اليونان، أمس الأحد، أنها منعت قرابة آلاف المهاجرين من دخول أراضيها عبر الحدود التركية، منذ أن خففت أنقرة القيود على تحركات المهاجرين.وقالت مصادر حكومية يونانية في أثينا إنها منعت، منذ السبت، نحو 10 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها.وأوضح بيان صحفي صادر عن السلطات اليونانية في المعبر الحدودي في كاستانييس الواقع شمال شرقي اليونان أنه منذ الساعة السادسة من صباح السبت وحتى السادسة صباح الأحد «تم منع 9972 عملية دخول غير شرعية في منطقة إيفروس»، كما أفادت فرانس برس.وشهدت كاستانيي توترا بعد أن لجأت شرطة مكافحة الشغب لاستخدام الغاز المسيل للدموع لردع مئات المهاجرين القادمين من الجانب التركي والمطالبين بالدخول لليونان.وقال نائب وزير الدفاع اليوناني لتلفزيون سكاي اليوناني «كانت هناك 9600 محاولة لانتهاك الحدود وتم التعامل معها كلها بنجاح»، وفقا لرويترز.من ناحية ثانية وعلى الصعيد ذاته، رفعت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية «فرونتكس»، أمس الأحد، مستوى التأهب عند الحدود اليونانية التركية إلى الحد «الأقصى».

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